'Kısa vadeli faiz oranları yükseltilmeli'

Tamura, Okayama'da iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Faiz oranlarını uygun bir zamanda ve birkaç aşamada yükseltmeliyiz" dedi.

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BoJ kısa vadeli faiz oranlarını en son Temmuz ayında yükseltti ve şu anda politika faiz oranı %0,25.

Tamura, Japonya ekonomisinin BoJ'un %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma olasılığının arttığını, bunun da merkez bankasının faiz oranlarını 2025'in sonlarına doğru ekonomi için nötr kabul edilen seviyelere yükseltmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Japonya'nın nötr faiz oranının veya ekonomiyi ne soğutan ne de canlandıran seviyenin en az %1 civarında olduğunun tahmin edildiğini belirten Tamura, "Bu nedenle, BoJ'un fiyat hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için Mart 2026'da sona eren mali yılın ikinci yarısına kadar kısa vadeli politika faiz oranımızı en az %1 civarına yükseltmemiz gerekiyor" dedi.