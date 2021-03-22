Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKısıtlamaların İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin
HaberlerUzmanpara Haberleri Kısıtlamaların İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin
ABONE OL

Kısıtlamaların İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama tedbirlerinin ülke ekonomisine maliyetinin son bir yılda 251 milyar sterlin olduğu bildirildi.

22.03.2021 - 13:50 | | AA
Kısıtlamaların İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin

Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nden (CEBR) yapılan açıklamada, Mart 2020'de başlayan karantina tedbirlerinin bu yılın mart ayına kadar ülke ekonomisine maliyetinin 251 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, yapılan araştırmaya göre, Mart 2020'den bu yana ekonomik aktivitede en büyük kaybın 51,4 milyar sterlin ile başkent Londra'da yaşandığı, bunu 34,7 milyar sterlin ile ülkenin güneydoğu bölgesinin takip ettiği bildirildi.

CEBR Ekonomisti Sam Miley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketimin düştüğünü, işletmelerin hala kapalı olduğunu belirterek, "Çok sayıda insan işsiz kaldı. Binlerce insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra tüm bu faktörler İngiliz ekonomisi için büyük bir maliyet oluşturdu." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 15 Mart 2021'de yaptığı açıklamada, İngiliz ekonomisinin bu yılın sonunda salgın öncesi seviyesine yeniden ulaşacağını söylemişti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da 3 Mart 2021'deki bütçe değerlendirmesinde, ülkenin 2021'de yüzde 4, 2022'de yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğünü kaydetmişti.

GÜNCEL HABERLER

Teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

İcradan satılık daire

İcradan satılık daire

Tarım arazisi satışa çıkarıldı

Tarım arazisi satışa çıkarıldı

Korku dolu anlar! Binaya yıldırım düştü

Korku dolu anlar! Binaya yıldırım düştü

Çin'den, AB'ye 'Uygur Türkleri' misillemesi

Çin'den, AB'ye 'Uygur Türkleri' misillemesi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Sıradaki Haber
Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

Sıradaki Haber
Karamollaoğlu: "Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti"

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti

Sıradaki Haber
Korku dolu anlar! Binaya yıldırım düştü

Korku dolu anlar! Binaya yıldırım düştü

Sıradaki Haber