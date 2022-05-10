KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre KKM ve katılma hesapları 782 milyar TL'den 810,3 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 580,7 milyar TL'den 5 trilyon 639 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 112,7 milyar TL'den 6 trilyon 131,8 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 819,8 milyar TL'den 827,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 235,2 milyar TL'den 240,7 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,9 milyar TL'den 160,8 TL'ye geriledi.

Veriler 29 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.