KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 819 milyar TL'den 848,9 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 644 milyar TL'den 5 trilyon 777 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 174 milyar TL'den 6 trilyon 339,5 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 832,7 milyar TL'den 845,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 241,7 milyar TL'den 247,5 milyar TL'ye ulaştı.

Takipteki alacaklar 161,2 milyar TL'den 161,5 milyar TL'ye geldi.

Veriler 13 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.