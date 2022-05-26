KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre KKM ve katılma hesapları 848,9 milyar TL'den 874,8 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 777 milyar TL'den 5 trilyon 596,1 milyar TL'ye inerken, mevduat 6 trilyon 339,5 milyar TL'den 6 trilyon 563,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 845,9 milyar TL'den 853,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 247,5 milyar TL'den 249 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,5 milyar TL'den 163,6 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 20 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.