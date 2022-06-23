Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKKM hesabında biriken tutar arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri KKM hesabında biriken tutar arttı

KKM hesabında biriken tutar arttı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

23.06.2022 - 14:35 |
KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 351,1 milyar TL'den 6 trilyon 304 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 6 trilyon 816,9 milyar TL'den 6 trilyon 981,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 890,3 milyar TL'den 896,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 269,3 milyar TL'den 268,6 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 162,8 milyar TL'ye indi.

Veriler 17 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.

Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürdü!

Birlikte içki içtiği arkadaşını öldürdü!

Karaismailoğlu: 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı hedefliyoruz

Karaismailoğlu: 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı hedefliyoruz