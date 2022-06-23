KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 962,9 milyar TL'den 992,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 351,1 milyar TL'den 6 trilyon 304 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 6 trilyon 816,9 milyar TL'den 6 trilyon 981,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 890,3 milyar TL'den 896,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 269,3 milyar TL'den 268,6 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,5 milyar TL'den 162,8 milyar TL'ye indi.

Veriler 17 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.