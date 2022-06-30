KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 992,1 milyar TL'den 1 trilyon 18,2 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 304 milyar TL'den 6 trilyon 344,5 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 981,1 milyar TL'den 7 trilyon 8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 896,1 milyar TL'den 905,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 268,6 milyar TL'den 276,8 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 162,8 milyar TL'den 160,5 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 24 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.