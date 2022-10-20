KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 423 milyar TL'den 1 trilyon 443,1 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 846 milyar TL'den 6 trilyon 887,6 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 196 milyar TL'den 8 trilyon 292,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 967,2 milyar TL'den 976,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 347,3 milyar TL'den 353,8 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 160,9 milyar TL'den 161,1 milyar TL seviyesine çıktı.

Veriler 14 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.