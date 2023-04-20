KKM hesabında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 776,8 milyar TL'den 1 trilyon 890,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 618,4 milyar TL'den 8 trilyon 751,2 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 112,5 milyar TL'den 10 trilyon 307 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 280,1 milyar TL'den 1 trilyon 298,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 577 milyar TL'den 299 milyar TL seviyesine geldi.

Takipteki alacaklar 159 milyar TL'den 160,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 14 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.