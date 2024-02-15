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KKM hesabında düşüş devam etti

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

15.02.2024 - 14:12 | | Foreks Haber
KKM hesabında düşüş devam etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 382,5 milyar TL'den 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 941,1 milyar TL'den 12 trilyon 9 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 871,1 milyar TL'den 14 trilyon 866,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 533,2 milyar TL'den 1 trilyon 539 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 247,4 milyar TL'den 1 trilyon 251,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 196,1 milyar TL'den 197,1 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 2 Şubat ile biten haftayı kapsıyor.

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