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'Faiz indirimi zamanlaması net değil'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Pablo Hernandez de Cos beklenen faiz indiriminin zamanlamasının hala net olmadığını söyledi.

15.02.2024 - 13:17 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi zamanlaması net değil'

ECB Üyesi De Cos, ECB'nin faiz indiriminin zamanlaması konusunda netleşmek için hala verileri görmesi gerektiğini söyledi.

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Pablo Hernandez de Cos perşembe günü yaptığı açıklamada Euro Bölgesi'nde enflasyonun daha da düşmesinin beklendiğini ancak beklenen faiz indiriminin zamanlamasının hala net olmadığını söyledi.

De Cos, "Faiz oranlarındaki bir sonraki hareket bir indirim olacak, bunun ne zaman olacağı konusunda açık değiliz. Bence bunun için biraz daha zaman var, ancak ECB'nin hedefinin %2'lik simetrik hedef olduğunun altını çizmek önemli" dedi.

'Verilere bağlı yaklaşım izleyeceğiz'
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