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KKM hesapları geriledi

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü.

08.08.2024 - 14:14 | | Foreks Haber
KKM hesapları geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 832,0 milyar TL'den 1 trilyon 764,3 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 14 trilyon TL'den 14 trilyon 138,5 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 931,6 milyar TL'den 16 trilyon 783,2 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 745,2 milyar TL'den 1 trilyon 756,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 496,6 milyar TL'den 1 trilyon 536,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 241,2 milyar TL'den 244,3 milyar TL'ye çıktı. Veriler 2 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

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