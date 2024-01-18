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KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutarın düştüğünü açıkladı.

18.01.2024 - 14:45 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında düşüş sürdü

BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları büyüklüğünün 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye gerilediğini açıkladı.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye çıktı.

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