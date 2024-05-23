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Uzmanpara KKM hesaplarında düşüş sürdü
Haberler Uzmanpara KKM hesaplarında düşüş sürdü

KKM hesaplarında düşüş sürdü

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı düşüş sürdü.

23.05.2024 - 14:53 | | Foreks Haber
KKM hesaplarında düşüş sürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 196 milyar TL'den 2 trilyon 176 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 13 trilyon 164 milyar TL'den 13 trilyon 202 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 614 milyar TL'den 15 trilyon 998 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 654 milyar TL'den 1 trilyon 648 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 411 milyar TL'den 1 trilyon 385 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 206,9 milyar TL'den 208,3, milyar TL'ye yükseldi. Veriler 17 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.

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