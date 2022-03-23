KKM hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni kararla kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

YENİLEME HAKKI

Resmi Gazete'nin önceki sayısında Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğler ile kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme yapılmıştı. Düzenlemeye göre altın hesabı, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini kur korumalı mevduat hesaplarına çevirenlere vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Yurt dışında yaşayan ve kur korumalı mevduat sistemine dahil olan vatandaşlara da vade sonunda yenileme hakkı getirildi. Hesap sahibinin talep etmesi halinde Merkez Bankası'nca belirlenen kapsam, usul ve esaslara göre yenileme hakkını kullanabileceği belirtildi.

Ayrıca düzenlemeyle yurt içi yerleşik tüzel kişilerin sisteme dahil olabilmeleri için tarih sınırı kalktı.

DÖNÜŞÜM FİYATI ÜZERİNDEN TL'YE ÇEVRİLEBİLECEK

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilebilecek.