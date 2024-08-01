KKM'ye stopaj geldi
Kur korumalı mevduata yüzde 5-7.5 arasında stopaj uygulanmasına karar verildi.
01.08.2024 - 09:11 |
Kur korumalı mevduata (KKM) uygulanan vergi avantajı kaldırıldı; söz konusu hesaplar için %5-7,5 arasında stopaj uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Buna göre, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda %7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda %5, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda %7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda %5 stopaj uygulanacak.