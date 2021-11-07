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KOBİ'lerin kullandığı kredi tutarı belli oldu

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 9 aylık dönemde 89,9 milyar liralık artışla 938,8 milyar liraya yükseldi.

07.11.2021 - 11:12 | | AA
KOBİ'lerin kullandığı kredi tutarı belli oldu

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın sonunda 848,8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, eylül sonu itibarıyla yüzde 10,6 artışla 938 milyar 767 milyon liraya ulaştı. Böylece 9 aylık dönemde KOBİ kredileri bakiyesi 89,9 milyar lira artış gösterdi.

KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5'ine karşılık gelen 351,7 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 11,8 arttı.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 9,5'lik artışla 298,5 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 10,2'lik yükselişle 288,5 milyar liraya ulaştı.

Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 31,8 ve yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

216 bin yeni müşteri

Müşteri sayıları açısından değerlendirildiğinde, KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 aylık dönemde 215 bin 932 artarak 4 milyon 45 bin 70'e ulaştı. Müşteri sayısı 9 aylık dönemde yüzde 5,6 artış gösterdi.

Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde 84,1 oran ve 3 milyon 401 bin 288 adet ile mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı. Bu işletme türünü, yüzde 12,2'lik payla küçük işletmeler ve yüzde 3,7'lik oranla orta büyüklükteki işletmeler takip etti.

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