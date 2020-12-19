Konkordato Nedir, Nasıl İlan Edilir? Konkordato Şartları Nelerdir?

Konkordato, en basit tabiri ile genellikle şirketlerin borçlarını ödemek için devlet tarafından geliştirilen bir finansal sistem anlamına gelmektedir. Devlet, kontrollü bir şekilde iki tarafında (borçlu ve alacaklı) mağdur olmaması için konkordato ilan eden firma ile alacaklılarını ortak bir zeminde buluşturur.



Konkordato Nedir?



Konkordato, borçlarını ödeyemeyen veya ödeme de zorluk yaşayan firmalar ile alacaklılarının mağduriyetini gidermek için bir araya getiren bir finansal anlaşmadır. Konkordato bir çözüm anlaşmasıdır. Bu nedenle de sonucu iki taraf içinde bir çözüm ifade etmektedir. Borçlu verilen süre içerisinde borçlarını ödemeyi taahhüt eder. Alacaklı ise, alacaklarının bir kısmından feragat ederek genel olarak ana para tahsilatı yoluna gider. Alacaklı tarafı alacağının yarısından veya 3/2'sinden genel olarak feragat eder. Tüm bu ödeme süreçleri devletin kontrolünde yapılmaktadır. Bu nedenle de alacaklı için bir garanti şeklinde de değerlendirilebilir.



Konkordato İçin Nereye Başvurulmalıdır?



Konkordato için her mahkeme yetkili değildir. konkordato için şirketin adresinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilendirilmiştir. Asliye Ticaret Mahkemelerinin atayacağı konkordato komiseri tüm süreci mahkeme adına takip edip, sonuçlandırmakla yetkili olan kişidir. Bu sürecin raporlanması ve resmiyete kavuşması için konkordato komiserinin atanması gerekmektedir.



Konkordato Nasıl İlan Edilir?



Konkordato ilan edilebilmesi için borçlu şirketin tüm mali verilerini Asliye Ticaret Mahkemesi'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Mali verilerde en önemli olan nokta konkordato planlamasıdır. Mahkeme kararını bu planlamaya göre vermektedir. Mahkemenin başvuruyu kabul etmesinin ardından şirkete 3 aylık resmi bir süre verilmektedir.



Geçici süre en fazla 2 ay uzatılabilir. konkordato süreci 1 yıl içerisinde sonlandırılmaktadır. Bu süre konkordato komiserinin vereceği ek süre ile 6 ay uzatılabilmektedir. Bu süre şunu ifade etmektedir; şirket 1 yıl içerisinde yaptığı planlama ile tüm borçlarını (beyan ettiği) ödemek zorundadır. Eğer bu plana bağlı kalınır, komiserlik raporunda da bu durum olumlu bir kanaat ile yansırsa şirkete 6 aylık bir ek süre daha tanınmaktadır. Bu süre için borçlunun talebi yetmektedir. Tüm bunların yanı sıra şirketin 1 yıl içinde borçların %80'inin ödemesi halinde kalan taksitler 3 yıllık bir süreye dağıtılabilmektedir.



Konkordata Şartları Nelerdir?

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Konkordato ilan etmek isteyen her şirket mahkemeye başvurabilir. Yasal anlamda bunun bir sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak mahkemenin başvuruları kabul etmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi şirketin yaptığı planlama ve mal varlığının birbiri ile dengeli olmasıdır. Gerçekçi bir plan olması gerekir ve mali analizlerin bu plana uygun olması mahkemenin dikkate alacağı en önemli husustur. Konkordato ilan edilmesi için şirketlerin mutlaka bağımsız denetçilerden rapor alması gerekmektedir.