Konsolidasyon Nedir? Ekonomide Konsolide Etmenin Anlamı

Konsolidasyon için yapılabilecek anlatım şekli, bir şahıs, işletme ve ya devlet tarafından, Kısa vadesi olan bir borcun vadesi uzun olan bir borca çevrilmesi ve ya süresiz bir borç şeklinde güncellenmesi olmaktadır.



Konsolidasyon Nedir?



Konsolidasyon çoğu kişini tercih ettiği bir sistemdir. Kısaca konsolidasyon vadesi uzatılan bir borç anlamına gelmektedir. Kısa vadeli olan genel anlamda devlet borçlarının uzun vadeli olan borca dönüştürülmesi ya da ilgili borcun vadesinin ertelenmesi anlamındadır.



Devlet, konsolidasyon yolu ile süresi gelmekte olan borçların ödenmesini ertelemek sureti ile içinde bulunduğu sıkışık olan durumdan hiç olmasa bile bir süre adına kurtulmuş olur. Buna ek olarak konsolidasyon kelimesi 3. firmaların tüzel olan kişiliklerinin ortadan kaldırılıp yeni olan bir tüzel kişilik üzerinde birleştirilmesi işlemi olmaktadır.



Ekonomide Konsolide Kavramı Nedir?



Genel olarak konsolide kavramı pek çok sektörel alanda kullanılmaktadır. Ancak ekonomi kullanımı ise çok yaygın olmaktadır. Ekonomide konsolide kavramı, genel olarak aralarında sermaye ilişkisi yer alan tüm firmaların muhasebe ile ilgili olan tablolarının, alacaklı işlemleri ve ya borç işlemlerinin birbirlerine mahsup olarak birleştirilerek ortak mali bir tablo ortaya çıkarma işlemi olmaktadır.



Borcu Konsolide Etmek Ne Anlama Gelir?



Genel olarak var olan bir borcu konsolide etmek amacı ile alacaklının rızası gerekli olmaktadır. Fakat, sonuç olarak ödenemeyecek olan bir borcun konsolide edilmemesi durumu, genel durumdan daha çelişkili olan bir hale sokacaktır. Bu sebep ile var olan genel borçların konsolidasyon işlemleri yapılarak güncellenmesi ve de ertelenmesi daha sıcak olan bir ihtimaldir.



Günümüzde eğer borcunu konsolide etmek isteyen taraflar, bir ülke olmakta ise bu durumda çok yüksek faiz oranları ile birlikte borçlu olarak yer alan uluslararası finansal kuruluşlarına karşı da borçlanma talebinde bulunmaktadırlar. Yapılan başvurular sonucunda olarak borçların sadece bir tek çatı altında toplanması, konsolide edilmesi kolay bir şekilde sağlanabilir. Bu durum, küresel olan piyasada o ülkeye duyulmakta olan tüm ekonomik güveni de sarsmaktadır.



Konsolidasyon işlemi nedeni ile bu ülkeye verilebilecek borçlar, olabilecek olan en yüksek faiz oranları ile beraber sağlanmaktadır. Bu durum gerek kısa vadede gerek ise uzun vadede finansal bir takım zorluklar yaşanacağı ve de ilgili ülkenin de iç ve ya dış dinamiklerinin bozulacağı anlamına da gelmektedir. Buna ek olarak, bu tür durumlarda olan bu tarz ülkelere de yatırım yapmayı planlamakta olan global yatırımcılar da kendi kararlarını tekrar değerlendirmeye ya da çoğunlukla yatırım planlarını da geri çekmeye karar verirler. Bu nedenle günümüzde pek çok alanda konsolide etme terimleri yaygın olarak kullanılmakta olan bir terimdir.