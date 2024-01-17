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Konut fiyatları kasımda yükseldi

Konut fiyat endeksi (KFE) bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

17.01.2024 - 15:28 | | İHA
Konut fiyatları kasımda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Kasım ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

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KFE, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi.

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