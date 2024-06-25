Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Konut fiyatları nisan ayında arttı
Haberler Uzmanpara Konut fiyatları nisan ayında arttı

Konut fiyatları nisan ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azaldı.

25.06.2024 - 10:37 | | İHA
Konut fiyatları nisan ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında azalış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6, 58,9 ve 45,1 oranlarında artış gösterdi.

Esenyurt'ta sır olay! Boş arazide kadın cesedi bulundu

Esenyurt'ta sır olay! Boş arazide kadın cesedi bulundu
SON DAKİKA | Beşiktaş, Rafa Silva'yı İstanbul'a getiriyor! 3 yıllık anlaşma sağlandı

SON DAKİKA | Beşiktaş, Rafa Silva'yı İstanbul'a getiriyor! 3 yıllık anlaşma sağlandı