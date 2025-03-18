'Konut fiyatlarında artış devam edebilir'

ECB ekonomistleri Banka'nın internet sitesinde yayımladıkları "Euro Bölgesi konut fiyatları döngüsündeki son gelişmeler" raporunda, emlak piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Yüksek inşaat maliyetleri ve yüksek konut alım fiyatlarının şu anda konut piyasasında ek arz oluşturmanın önünde engel teşkil ettiğinin aktarıldığı raporda, konut arzı kısıtlı kalmaya devam ederken talep temelde sağlamlığını koruduğu için fiyatlardaki artış eğiliminin devam edebileceği ifade edildi.

Raporda, Euro Bölgesi'nde gayrimenkul fiyatlarının son dönemdeki gerilemeye rağmen yüksek kalmaya devam ettiğine yer verilerek, "Bu durum, daha az sıkı para politikasına rağmen konut satın alınabilirliğini olumsuz etkilemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ECB'nin araştırmasına göre, Euro bölgesindeki emlak fiyatlarında düşüş son bir buçuk yılda yüzde 3 ile 2008 küresel finansal kriz ve Euro Borç Krizi sırasında yaşanan yüzde 5'lik düşüşten daha az oldu.

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Bu arada, 2022 öncesi bölgede emlak piyasası birkaç yıl süren bir yükseliş yaşamış ve bu sırada merkez bankaları büyük şehirlerde aşırı değerlenme konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Kovid-19 salgını sonrası hızla artan enflasyon, keskin yükselen enerji maliyetleri, artan faiz oranları ve daha sıkı finansman koşulları, 2022'den itibaren Euro Bölgesi'nde konut fiyatlarının düşmesine neden olmuştu.

Bölgede, emlak fiyatları 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla yeniden 2022'deki en yüksek seviyelerinin üzerine çıkmıştı.