Konut kredisi nasıl alınır? Ev kredisi en uygun faiz oranları ve hesaplama yöntemleri

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın konut kredileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler konut kredi faiz oranlarını araştırıyorlar. Bankalarının konut kredilerine nasıl başvuru yapılacağı ise konut kredileri ile ilgili diğer merak edilen bir detay olarak yer alıyor. İşte konut kredisi ile ilgili detaylar...

VAKIFBANK SARI PANJUR KONUT KREDİSİ

180 aya varan vadelerle,

Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif planlar sunulmaktadır.

Kampanya, yeni konut alımları için geçerlidir.

1.500.000 TL’ye kadar kredi hayat sigortası zorunludur.

Çağrı Merkezi ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

444 0 724 no.lu VakıfBank Çağrı Merkezi numarasını arayarak 5- “Başvuru İşlemleri” menüsündeki 2- “Kredi Başvuru” seçeneğinden 1- “Konut Kredisi Başvurusu” menüsü aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için en yakın şubelere başvurabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

180 aya kadar vade imkânı bulunuyor.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90’ına kadar, 500.000 TL’nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80’ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Bankanın, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Kampanya kapsamında;

1.El konut alımlarınız için;

Azami 1 milyon TL ve 120 ay vadeye kadar %0,99 faiz oranı ile 1 milyon TL üstü tutar ve/veya 180 ay vadeye kadar %1,09 faiz oranı ile kullanım yapabilirsiniz.



2. El konut alımlarınız için;

Azami 1 milyon TL ve 120 ay vadeye kadar %1,25 faiz oranı ile 1 milyon TL üstü tutar ve/veya 180 ay vadeye kadar %1,35 faiz oranı ile kullanım yapabilirsiniz.