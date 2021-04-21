KOSGEB ile JICA arasında kredi anlaşması!

KOSGEB'ten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin finansmana kolay erişimini sağlamaya yönelik anlaşmaya ilişkin imzalar KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı.

JICA kredisi, Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlandı. 300 milyon dolarlık anlaşma, imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 sonrası kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki teknoloji tabanlı start-up'ların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşadıkları finansal güçlükleri aşmaları açısından büyük önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOSGEB Başkanı Kurt, kazan-kazan anlayışıyla JICA ile iş birliklerini bundan sonra da artırmayı istediklerini belirterek, "Türkiye, yatırımlar açısından önemli bir coğrafi pozisyona sahip. Genç iş gücümüz fazla. Bunların değerlendirilmesi, katma değer üretir hale getirilmesi için Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro ise kredi anlaşmasına imza atmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğuna işaret ederek, "Bu projenin Türkiye ekonomisinde kilit rolü olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler için öneminin farkındayım. Özellikle bu tip işletmelerde çalışanların işlerini koruması açısından yani sosyal anlamda da önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin salgın döneminde ve sonrasında kendinden emin şekilde Türk ekonomisine katkı sağlayacağını umuyor ve diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.