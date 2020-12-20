Kosgeb Nedir, Ne İşe Yarar? Kosgeb'ten Faydalanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Kendi işini kurmak isteyenlerin, ticaret hayatına atılmak isteyenlerin, yeni bir iş, yeni bir gelir kapısı sağlamak isteyenlerin, bu planlarını hayata geçirmek amacı ile sadece istemeleri yeterli değildir. Tabi ki herhangi bir işte başarılı olabilmek için öncelikli olarak düşünmek, istemek, planlamak ve adım atmak da gerekir. Ancak işin bir de maddi boyutu vardır. Bir miktar sermaye de gereklidir. İşte bu durumda girişimcilere destek olabilecek KOSGEB devreye girer.



KOSGEB Nedir?



Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile olan ama halk arasında kısaltması ile KOSGEB adı ile bilinen bir kurumdur. Eski ismi ile Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na daha yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı şekilde görevini yerine getirir. 1990 yılında kuruluşunu tamamlamıştır.



Ülkemizde sosyal ihtiyaçlar ve ekonominin karşılanabilmesi amacı ile orta ve küçük ölçekli işletmelerin etkisi ile ve sanayideki paylarını artırmak amacı ile kurulmuştur. KOSGEB ayrıca işletmelerin rekabet güçleri ve seviyelerini artırmak amacı ile de hizmet eder. Bir diğer hizmeti ise; KOBİ’lerin rekabet düzeylerini arttırmak ve ihracatta, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi bazı mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.



KOSGEB Ne İşe Yarar?



Temel hedefleri yeni işletmelerin açılmasına teşvik ederek girişimciyi eğitimsel olarak ve mali anlamda desteklemektir. Bu şekilde ekonomiyle dolaylı olarak bağlantılıdır ve katlı sağlar. KOSGEB’in vermiş olduğu destekler arasında; KOBİ proje destek programları, kredi faiz destekleri, işbirliği güç birliği destek programları, Ar-ge, genel destek programları, tematik proje destek programları, laboratuvar hizmetleri, gelişen işletmeler piyasası KOBİ destek programları yer alır. KOSGEB henüz her ne kadar da son derece gelişmemiş olsa da ülkenin ekonomisine olan katkısı göz ardı edilemez. Üstelik gelişimine de halen devam etmektedir.



KOSGEB'ten Faydalanmak İçin Ne Yapılmalıdır?



İşe yeni başlayacak olan girişimcilere destek olmak amacı ile kurum kredi sağlar. Ancak bu kredi alabilmenin bazı belli şartları bulunur. Bir işletme açmak ve hayalleri gerçekleştirmeye karar verildiyse eğer; siz de KOSGEB kredilerine başvurabilirsiniz. Kurumun girişimci destekleri kredisini kullanabilmek için yapılması gerekenler şunlardır:

Kuruma ait Girişimcilik eğitimi tamamlanarak ve sertifika almış olmak

Sertifikanızı alındıktan sonra şirket kurma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Yalnız sertifika olmaksızın kurulan şirketler destek kapsamına girmez.

Kurulan şirket ortaklı bir şirket ise; kişinin hissesinin en az %30 olması gerekmektedir.

Erkek girişimcilere %60 oranda destek verilirken; kadın girişimcilere ise verilen desteğin oranı %70 olmaktadır.

Şirket için yapılan her harcamanın gider olduğu belirtilerek faturalar kesinlikle alınmalı ve saklanmalıdır. KOSGEB bu faturaların üzerinden destek oranını belirleyerek bedellere KDV dâhil etmeyecektir.