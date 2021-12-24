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Kraken CEO'sundan NFT hamlesi

Kripto para borsası Kraken'in kurucusu ve CEO'su Jesse Powell, NFT (dijital sanat) pazar yeri kurmak için çalışmakta olduklarını, kurulacak pazarın yatırımcıların NFT toplamaktan daha fazlasını yapmalarına imkan vereceğini bildirdi.

24.12.2021 - 10:19 |
Kraken CEO'sundan NFT hamlesi

Powell yaptığı açıklamada kuracakları pazar yerinin NFT müşterilerine saklama hizmeti vereceğini, bunun yanı sıra isteyen kullanıcıların ellerindeki NFT'leri bu pazar yerinde fon temini için teminat olarak kullanabileceklerini belirtti.

Bloomberg News'a yaptığı açıklamada, "Eğer bir CryptoPunk'ı Kraken'e yatırırsanız, biz bunun değerini sizin hesabınıza yansıtacağız ve siz bunu kullanarak borç alabileceksiniz" diye konuşan Powell, Kraken'in NFT mevduatlarının likiditeye dönüştürülme değerini belirleyecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını vurguladı. 

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