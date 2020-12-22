Kredi Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Kısaca Kredinin Tanımı

Günümüzde özellikle yüksek meblağalar söz konusu olduğundan eş dost ve akrabadan yardım istemek yerine bankalara gidip kredi talebinde bulunmaktayız. Dilimize Latinceden geçmiş olan kredi hem bireylere hem de ticarethanelere sağlanmaktadır.



Kredi Nedir?



Kredi; ihtiyaç sahibi olup kredi başvurusunda bulunanlara, belli süreler içerisinde düzenlenmiş olan ödeme şekillerine sahip olan ve çeşitli oranlarda faiz içeren bir bankacılık hizmetidir. Bankalar ihtiyaç sahiplerine hem nakdi hem de gayri nakdi olarak kredi verebilmektedirler.



Kredi Çeşitleri Nelerdir?



Kredi çeşitleri toparlamak oldukça zor olan bir konudur. Çünkü neredeyse her bankanın farklı isimler altında müşterilerine sunmuş olduğu kredi çeşitleri bulunmaktadır. Diğer bir yandan genel anlamda kredileri şu şekilde sınıflandırabiliriz:

Farklı niteliklere sahip krediler:

Bu başlık altındaki krediler hem nakdi hem de gayri nakdi olarak ihtiyaç sahiplerine verilmektedir Gayri nakdi krediler bankaların kredi talebinde bulunanlara karşı para dışında verdiğin ancak para yerine geçebilecek teminat içeren araçları olmaktadır. Nakdi krediler ise ihtiyaç sahiplerine parasal olarak verilen krediler olmaktadır.

Vade sürelerine göre değişen krediler:

Bankalar kredilerini vadelendirirken kısa, orta ve uzun vade gibi zaman dilimlerini kullanırlar. Kısa vadeli krediler bir yılın altından ödeme planı yapılan kredilere olmaktadır. Orta vadeli krediler ise 1 ila 10 yıl arasında ki ödeme planı olan kredileri nitelendirmektedir. Uzun vadeli krediler ise 10 yıl ve üzerinde ödeme planı olan krediler için kullanılmaktadır.

Teminat gösterilerek verilen krediler:

Bu tür krediler, kredi talebinde bulunan müşterilerden ipotek edilecek bir mal varlığı istemektedirler. Diğer bir yandan açık olarak verilen krediler ihtiyaç sahipleri bütün mal varlığı ile krediden sorumlu olurlar.

Bankanın yetkisine göre verilen krediler:

Bazı krediler şube yetkisi ile verilebilirken, bazı kredilerinin verilme yetkisi genel müdürlüğe ait olmaktadır.

İhtiyaç biçimi dikkate alınan krediler:

Bu krediler de üçe ayrılmaktadır. İhtiyaç karşılığında verilen krediler, işletme faaliyetlerini sürdürebilmesi için verilen krediler ve yatırım destek kredileri olmaktadır.