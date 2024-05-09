'Kredilerde artış aşırı risk yaratmadı'

Brookings Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cook, "Özel kredilerdeki büyüme muhtemelen finansal sistemin dayanıklılığını önemli ölçüde olumsuz etkilememiştir. Özel kredi fonları, kurumsal kredilerin en riskli kısımlarını tutmak için iyi konumlanmış görünüyor ve fon akışlarına karşı daha az savunmasızlar" dedi.

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2023 yılında üç kredi kuruluşunun çöktüğü bir dizi banka operasyonundan bu yana banka karlılığının sağlam kaldığını ve mevduat oynaklığının durulduğunu ifade eden Cook, tahvil portföyleri ve ticari gayrimenkul konsantrasyonlarındaki kayıpların banka denetçileri için bir odak alanı olmaya devam ettiğini söyledi.

Cook, "Denetim otoriteleri, yüksek faiz oranları nedeniyle aşırı büyük gerçeğe uygun değer kayıpları yaşayan ve ticari gayrimenkul kredilerinde yüksek konsantrasyona sahip olan bankalarla yakın bir şekilde çalışıyor" dedi.

Cook, hanehalkı bilançolarının güçlü göründüğünü, ancak "özellikle bazı düşük ve orta gelirli hanehalkları arasında" artan borçlu stresine işaret edebileceği için otomobil kredileri ve kredi kartı borçlarındaki artan gecikme oranlarını izlediğini söyledi. Faiz oranlarının görünümü hakkında yorum yapmadı.