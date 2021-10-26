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Kremlin'den enerji krizi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğal gaz krizinin yaşandığı Moldova'nın başka ülkelerden gaz almasının Rus gazına göre daha maliyetli olacağını belirterek, "Moldova ile doğal gaz konusunda temaslarımız sürecek. Gazprom'un önerdiği fiyatlar Moldova için avantajlı." dedi.

26.10.2021 - 14:20 | | AA
Kremlin'den enerji krizi açıklaması

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Moldova arasındaki doğal gaz anlaşmazlığını ve Moldova'nın Polonya'dan doğal gaz alma kararını değerlendirdi.

Moldova'nın başka ülkelerden gaz almasının maliyetli olacağını savunan Peskov, "Bu Moldova'nın bileceği bir iş ancak bu alımların Rus tarafıyla istişare edilenden daha yüksek fiyatlarda olacağı aşikardır." diye konuştu.

Rusya ile Moldova arasında doğal gaz sevkiyatına ilişkin temasların devam ettiğini dile getiren Peskov, "Moldova ile doğal gaz konusunda temaslarımız sürecek. Gazprom'un önerdiği fiyatlar Moldova için avantajlı. Bu fiyatlar dikkatlice ayarlanmıştır." dedi.

Moldova ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varılamamıştı.

Bunun üzerine Moldova Parlamentosu, ülkede yaşanan doğal gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesini 22 Ekim'de onaylamıştı.

Kişinev yönetimi, Romanya ve Ukrayna ile doğal gaz ithalatı konusunda müzakereler yürütürken, Polonyalı PGNiG şirketi, dün yaptığı açıklamada, Moldova'ya 1 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

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