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Uzmanpara'Kripto, altın gibi bir varlık değil'
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'Kripto, altın gibi bir varlık değil'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'ye göre kripto kendi varlık sınıfı olarak görülmeli ve sıklıkla olduğu gibi altınla bir tutulmamalı.

31.12.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
'Kripto, altın gibi bir varlık değil'

Daly, Yahoo Finance'in Opening Bid podcast'inde yaptığı açıklamada, "Kriptoyu karmaşık bir şey olarak görüyorum ve herkes için yapmamız gereken hizmet, ne demek istediğimizi gerçekten ortaya çıkarmak ve bunu yaptıktan sonra ona ne olduğunu söylemektir. Bu bir para birimi olabilir. Bir değişim aracı olabilir. Bir hisse senedi olabilir - değerini koruyan ya da bazen değer kaybeden bir varlık. Sadece bu terimleri tanımlamamız gerekiyor. Bu yüzden onu altın gibi düşünmüyorum. Bazen altın gibi özellikleri var ama ben öyle düşünmüyorum" dedi.

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