Kripto düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.

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Güler'in açıklamalarından satır başları:

Tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımı yer almaktadır.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak.

Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.

Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.

Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.

Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.

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İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.

İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.

Faaliyet göstermeyecek olanlar 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.

Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli olacak.