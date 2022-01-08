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Kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor

Mağduriyetleri engellemek için kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor. Kripto para piyasasındaki yasal boşluklardan ve yaşanan mağduriyetlerden bahseden Öğr. Gör. Hayri Cem, “En güvenilir cüzdanı almadan önce araştırma yapmalısınız” dedi.

08.01.2022 - 12:51 | | İHA
Kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor

Son dönemlerde, hükümetlerin uyguladığı kripto regülasyonları ve küresel çapta meydana gelen olaylar, kripto para borsasında dalgalanmalara neden oluyor. Çin’de uygulanan kripto para yasaklarının artması ve Kosova’nın bu sistemi bir süreliğine durdurması, yatırımcıları tedirgin etti. Türkiye’de ise iktidar, kripto para piyasasına dair yasal bir zemin hazırlamak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Kamuoyundaki para işlemi yürüten yerel borsaların kontrol altına alınabilmesi için sermaye şartı koyulması gerektiğine yönelik planlanan yasal düzenlemeler, sistemdeki kripto yatırımcılarını korumayı ve oluşan mağduriyetleri önlemeyi hedefliyor.

“Fiziksel elektronik cüzdanları tavsiye ediyorum”

“Kripto para mağduru olmamak için mutlaka elektronik cüzdan edinmeli ve aracı kurumdan kripto para alımı yapılıyorsa, alınan kripto paralar derhal bu cüzdana aktarılıp şifrelenmelidir” diye öneride bulunan Öğr. Gör. Hayri Cem, “Şayet para satıp, fiat paraya dönülmüşse de derhal bu para banka hesaplarına virman edilmelidir. Bazı aracı kurumlar, alım satım işlemlerinden sonra parayı bir süre bloke ederek kullanmanıza müsaade etmiyorlar. Türkiye’de 48 saat bloken eden aracı kurumlar bulunmaktadır. Bu tür kurumlarla iş yaparken en az iki kere düşünmelisiniz. Elektronik cüzdanlar da Blockchain’ler üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla en güvenilir cüzdanı almak için araştırma yapmalısınız ya da Blockchain sistemine güvenmiyorsanız, fiziksel elektronik cüzdanlar da mevcut. Kripto paranızı bu cüzdanın içine aktardıktan sonra kimsenin o cüzdandan para çalması mümkün değil. Fakat tek risk, sizin şifrenize ulaşmış bir bilgisayar korsanının, sizi işlem yaparken yakalamasıdır. Bu durumda kolayca fark edilip soyulma riskiniz vardır. Ben şahsi olarak, fiziksel elektronik cüzdanları tavsiye ediyorum” dedi.

Kripto para piyasasında birtakım yasal boşluklar olduğunu ve Blockchain üzerinden geriye dönük işlem yapılamadığından dolayı, yanlış bir para aktarımı halinde, bu hatayı düzeltmenin imkânsız olduğunu belirten Cem, sistemdeki diğer aksaklıkları da şu cümlelerle aktardı: “Bir kripto para kurumundan para aldığınızı ve o parayı o kurumda tuttuğunuzu varsayalım. Bu sisteme bilgisayar korsanlarının saldırıp, paranızı kendi cüzdanlarına aktardıkları takdirde yapacak hiçbir şeyiniz kalmayacaktır. Ya da söz konusu platformun sahipleri, müşterilerinin paralarına el koyup, sistemi kapatırlarsa, sizi koruyacak bir yasa yoktur maalesef ki. Dolandırılma ihtimallerini bir tarafa koyarsak, diyelim ki yatırımcı öldü ve onun hesap numaralarını da sadece kendisi biliyorsa, hiç kimsenin o parayı sistemden alma şansı kalmaz. Bu konuda da bir düzenleme yoktur.”

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