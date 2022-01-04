'Kripto para sahipliğini yasaklama planımız yok'

2019 yılından bu yana kripto para sektörünün denetimini sıkılaştırmayı hedefleyen Estonya, sektöre ilişkin hazırladığı ve kripto şirketleri için ayrıntılı teknik değerlendirme, denetim ve daha yüksek sermaye seviyesi getirmeyi öngören tasarının yatırımcılarda yarattığı tedirginliği yatıştırmaya çalışıyor.

Estonya Maliye Bakanlığı, hazırladığı tasarının kripto cüzdanlarını kapatmayı ve Bitcoin ticaretini yasaklamayı hedeflediği yönündeki sosyal medya spekülasyonlarına, yayınladığı açıklama ile yanıt verdi.

"Estonya sanal varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik denetim, düzenlemelerin sıkılaştırılması için bir yasa taslağı hazırladık" ifadelerini kullanan Maliye Bakanlığı, "Bununla birlikte, Estonya'nın bazı sosyal medya iddialarında olduğu gibi kripto para sahipliğini illegal hale getirme planı yok" açıklamasını yaptı.