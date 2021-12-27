Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Son yılların en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto paralarla ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları bir araya getirdi. Platforma ulaşan sorunların başında ‘sisteme girişte hata vermesi’ ve ‘hesabın sıfırlanması’ gelirken kripto para şikayetleri yüzde 998 oranında artış gösterdi.

27.12.2021 - 09:16 | | İSTANBUL, (DHA)
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı

Yeni nesil yatırım aracı olarak dünyanın dört bir yanında kullanılan kripto para, Türkiye’de özellikle son aylarda yaşanan döviz kuru artışı ve finansal dalgalanmalar nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Öyle ki blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko'nun verilerine göre, Türkiye'de günlük kripto para işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Artan ilgi yatırımcıların şikayetlerini de beraberinde getirdi. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu Şikayetvar kripto paralarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.

Şikayetvar’ın paylaştığı verilere göre 2021’in ilk 11 ayıyla bir önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayet oranı yüzde 998 arttı. 2020’de 4 bin 840 olan şikayet sayısı, 2021’de 60 bin 359’a yükseldi.

KRİPTO PARA ŞİKAYETLERİNİN YÜZDE 20’Sİ ŞİKAYETVAR’DA ÇÖZÜLDÜ

Platform tarafından açıklanan verilere göre, kripto para borsasıyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerin 11 bin 997’si çözüme kavuştu. Bu rakam platformda yayınlanan şikayetlerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Şikayetvar ‘da kripto para borsaları 5 milyon 73 bin kez aratıldı.

THODEX VURGUNUNUN YAŞANDIĞI NİSAN AYINDA 16 BİN 940 ŞİKAYET GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunlarından birisi olan Thodex vurgununun yaşandığı nisan ayında Şikayetvar’a toplam 16 bin 940 şikayet geldi. 14-20 Nisan haftasında Şikayetvar üzerinden Thodex şikayetleriyse yüzde bin 161 artış gösterdi. 2020’nin Nisan ayında 400 bin kullanıcıya sahip İstanbul merkezli kripto para borsası Thodex’in sahibi Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla birlikte Arnavutluk’a kaçtığı tespit edilmişti. Bu vurgun aynı zamanda blokzincir veri firması Chainalysis, 2022 Kripto Suç Raporu’na göre bu yıl içinde en büyük kripto para vurgunu olarak değerlendiriliyor.

ELEKTRONİK BANKACILIK UYGULAMALARINDA ŞİKAYET SAYISI 47 BİNLERE ULAŞTI

Öte yandan Şikayetvar hazırladığı raporda elektronik bankacılık uygulamalarını ve bu kategoride gerçekleştirilen hizmetleri de inceledi. Verilere göre, bu kategoride 2020’nin ilk 11 ayında 23 bin 329 olan şikayet sayısı yüzde 77 artarak 47 bin 565 oldu. Platforma gelen şikayetlerin yüzde 20’si çözüldü. Elektronik bankacılıkla ilgili toplam 2 milyon 670 bin arama gerçekleştirildi.

KRİPTO PARAYLA İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Şikayetvar kullanıcıların en çok şikayet ettiği başlıkları da derledi. Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar, “Sisteme girişte hata vermesi, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması, telefon numarası güncellemenin yapılmaması, fazla komisyon ücreti alınması, ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması, transfer işleminin uzun sürmesi, yavaş oluşu, yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları, düşünce de alım yaptırmamaları, müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi, müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi” olarak açıklandı.

    Darbeci Semih Terzi'nin eşi teslim oldu!
    Yerli otomobilin satış tarihi açıklandı! İşte son durum
    İçişleri’nden İBB’ye inceleme! İşe alınanlar arasında...
    Müşteriler istedi! Japon şirketten Türkiye kararı
    Şekip Mosturoğlu açıkladı: Yargıtay, beraati onadı
    800 yıllık minare yıkılmak üzere! 'Korkunç bir trajedi'
    Bir marketten daha indirim geldi! İşte fiyatlar...
    Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı boşanmaktan vazgeçti!
    Fenerbahçe kiralık gönderdi, formayı unuttu!
    Parkta akılalmaz ölüm! Dezenfektanla ateşe verildi
    Sevgilisini kılıçla öldürdü, gülmeye devam etti! Kan donduran açıklama
    Acun Ilıcalı'dan ortalığı sallayacak golcü transferi! Süper Lig devleri...
    Seren Serengil zor günlerin ardından ekranlara döndü: Artık yemek yiyorum!
    2022'nin ilk aylarına dikkat! Yatırım için yanlış dönem
    En güzel yılbaşı hediyeleri için seçimini yap!
    Darbeci Semih Terzi'nin eşi teslim oldu!
    Darbeci Semih Terzi'nin eşi teslim oldu!
    Yerli otomobilin satış tarihi açıklandı! İşte son durum
    Yerli otomobilin satış tarihi açıklandı! İşte son durum
    İçişleri’nden İBB’ye inceleme! İşe alınanlar arasında...
    İçişleri’nden İBB’ye inceleme! İşe alınanlar arasında...
    Müşteriler istedi! Japon şirketten Türkiye kararı
    Müşteriler istedi! Japon şirketten Türkiye kararı
    Şekip Mosturoğlu açıkladı: Yargıtay, beraati onadı
    Şekip Mosturoğlu açıkladı: Yargıtay, beraati onadı
    800 yıllık minare yıkılmak üzere! 'Korkunç bir trajedi'
    800 yıllık minare yıkılmak üzere! 'Korkunç bir trajedi'
    Bir marketten daha indirim geldi! İşte fiyatlar...
    Bir marketten daha indirim geldi! İşte fiyatlar...
    Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı boşanmaktan vazgeçti!
    Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı boşanmaktan vazgeçti!
    Fenerbahçe kiralık gönderdi, formayı unuttu!
    Fenerbahçe kiralık gönderdi, formayı unuttu!
    Parkta akılalmaz ölüm! Dezenfektanla ateşe verildi
    Parkta akılalmaz ölüm! Dezenfektanla ateşe verildi
    Sevgilisini kılıçla öldürdü, gülmeye devam etti! Kan donduran açıklama
    Sevgilisini kılıçla öldürdü, gülmeye devam etti! Kan donduran açıklama
    Acun Ilıcalı'dan ortalığı sallayacak golcü transferi! Süper Lig devleri...
    Acun Ilıcalı'dan ortalığı sallayacak golcü transferi! Süper Lig devleri...
    Seren Serengil zor günlerin ardından ekranlara döndü: Artık yemek yiyorum!
    Seren Serengil zor günlerin ardından ekranlara döndü: Artık yemek yiyorum!
    2022'nin ilk aylarına dikkat! Yatırım için yanlış dönem
    2022'nin ilk aylarına dikkat! Yatırım için yanlış dönem
    En güzel yılbaşı hediyeleri için seçimini yap!
    En güzel yılbaşı hediyeleri için seçimini yap!
    ABD'de omicron alarmı! Binlercesi iptal edildi

    ABD'de omicron alarmı! Binlercesi iptal edildi

    Son dakika: Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

    Son dakika: Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru