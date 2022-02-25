Kripto paralar ABD yaptırımlarıyla toparlandı

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen kriz yeni bir boyuta taşındı. Rusya’nın geçtiğimiz haftalarda Ukrayna sınırına binlerce askerini göndermesi olası bir savaş ihtimalini kuvvetlendirmişti.

Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz gün Ukrayna’ya askeri harekat başlatıldığını dünyaya duyurdu. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil birçok kente füze saldırısı gerçekleştirdi.

Bunun üzerine Avrupa ve NATO’dan Rusya’ya yönelik sert söylemler geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya bir dizi yaptırım açıkladı.

ABD’DEN RUSYA’YA SERT YAPTIRIMLAR

Biden, ABD’den Rusya’ya ihraç edilecek ürünlere sınırlamalar getirileceğini, Rusya’nın dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurdu. Biden, Rusya’nın en büyük bankalarının ABD finans sisteminden çıkarıldığını kaydederken, VTB Bank ile 4 büyük bankaya bloke konulduğunu söyledi.

Öte yandan Biden, 1 trilyon dolar varlığa sahip Rus bankalarına yaptırım uygulandığını açıkladı.

KRİPTO PARALARDA SERT HAREKET

ABD Başkanı Biden’ın Rusya’ya yönelik sert yaptırımları açıklamasının ardından kripto para piyasasında risk iştahı arttı. Geçtiğimiz gün yüzde 8 değer kaybederek 34 bin dolara gerileyen Bitcoin hızlı bir şekilde toparlanma kaydetti.

Bitcoin, 34 bin dolar seviyelerinden 39 177 bin dolara kadar yükselerek yüzde 14'ün üzerinde primlendi. Bitcoin şu dakikalarda 38 bin 946 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz gün yüzde 11’e yakın değer kaybederek 2 bin 300 dolara kadar gerileyen Ethereum bugün 2 bin 696 dolara kadar çıktı. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum yüzde 17 oranında yükseldi.

200 MİLYAR DOLARDAN FAZLA ARTTI

Bitcoin ile Ethereum’un değer kazanmasıyla birlikte kripto paraların toplam sermaye değeri 1.50 trilyon dolar seviyelerinden 1.72 trilyon dolara kadar çıktı. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri 200 milyar dolardan fazla artmış oldu.

BÜYÜK YATIRIMCILAR DİPTEN BITCOIN ALDI

Kripto para analiz firması Santiment, piyasada 48 saatlik fiyat hareketine bakıldığında bir aktivite artışının yaşandığına dikkat çekti.

Son 3 ay içerisindeki yüksek aktiviteleri inceleyen Santiment, geçtiğimiz günkü düşüş esnasında balina olarak tabir edilen büyük yatırımcıların hesaplarının ortalamanın 5 katı üzerinde bir aktiviteye sahip olduğunu açıkladı.

Son günlerde kripto para piyasasındaki sert hareketlerin, büyük yatırımcıların davranışlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte 34 bin dolar seviyesinden Bitcoin alan balinalar fiyatın daha da düşmesini engellemiş oldu.

RUS MİLYARDERLER KRİPTO PARALARA YÖNELEBİLİR

Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre Rus milyarderler mal ve hizmet kullanabilmek için kripto para birimlerine yönelebilir. Rus iş insanları ABD ve Avrupa Birliği (AB) dışında yatırım yapmaya devam ederek yaptırımları atlatabilir. Merkeziyetsiz borsalar ve kripto paralar bu yönde işlev görebilir.

ABD BORSALARI DA TOPARLANDI

ABD Başkanı Biden’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları sonrası ABD borsalarında da primli bir seyir gözlendi. Hisse piyasalarında risk iştahının artışa geçmesiyle birlikte S&P 500 endeksi yüzde 1.50 oranında değer kazanarak 4 bin 288 puan, Dow Jones endeksi yüzde 0.28 oranında artışla 33 bin 223 puan, Nasdaq endeksi yüzde 3.34 oranında primle 13 bin 473 puan seviyesine çıktı.

Son dönemde kripto para birimleri ile geleneksel yatırım araçları arasındaki pozitif korelasyon yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle ABD borsasında teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasında doğru orantılı bir seyir izleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte ABD hisse senetleri ile kripto para birimleri geçtiğimiz günkü sert düşüşün etkilerini silerek toparlanma kaydetti.

ALTCOİNLER, BITCOIN VE ETHEREUM’U GERİDE BIRAKTI

ABD'nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase altcoinlerin toplam işlem hacimlerinin Bitcoin ve Ethereum'u geride bıraktığını bildirdi.

Coinbase’e göre altcoin işlem hacmi dördüncü çeyrekte toplam işlem hacminin yüzde 68'ine ulaştı. Üçüncü çeyrekte bu oran yüzde 59, 2020 yılı dördüncü çeyrekte yüzde 40 olmuştu.