Rusya-Ukrayna depremi piyasaları salladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması tüm dünyada para ve sermaye piyasalarını etkiledi. Borsalar düşerken altın ve petrol fiyatı sert yükseldi. Avrupa borsalarında gün içi kayıplar yüzde 5'i aşarken Rus borsasında günlük kaybın yüzde 40'a ulaşması dikkat çekti. Düşüş dalgası Borsa İstanbul'a da yansıdı. BIST 100 Endeksi dün gün içinde yüzde 9.5'e yakın kayıpla 1826 puanı gördü.

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SAVAŞ DÖVİZ PİYASASINI DA VURDU

Döviz piyasasında euronun dolar karşısındaki kaybı yüzde 1'i aştı. Ancak asıl kayıp Rus rublesinde oldu. Ruble yüzde 6'nın üzerinde değer yitirdi. Döviz yurt içi piyasada da hareketli bir gün geçirdi. Dün gün içinde 14.65 TL'yi gören dolar yeni güne 14 TL'nin altında başladı. Dün 16.60 TL'ye kadar yükselen euro da güne 15.70 TL seviyesinden açılış yaptı.

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ALTIN 1.5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Rusya-Ukrayna gerginliğinin ardından dün ons altın da 18 ayın zirvesine çıkarak 1974 doları gördü. Gerek ons fiyatındaki yükseliş, gerekse dolardaki artış yurt içinde de altına günlük yüzde 9.5'i aşan artış getirdi. Gram altın 930 TL'den, çeyrek 1520 TL'den alıcı buldu.

PETROL 100 DOLARI AŞTI

Brent petrolün varili bir günde yüzde 8'i aşan yükselişle 105 dolara kadar çıktı. Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 27 arttı. Bununla birlikte Avrupa'nın önemli gaz tedarikçilerinden Rus Gazprom'un hisseleri ise bir günde yüzde 45 değer kaybetti.

BUĞDAY ZİRVEDE

Dünyanın tahıl ambarı olarak anılan iki ülke arasındaki sıcak çatışma ortamı, buğday fiyatlarını 9.5 yılın zirvesine taşıdı. Uluslararası piyasalarda buğday fiyatı bir günde yüzde 6 yükselirken soya fasulyesi, mısır ve pamukta da önemli fiyat artışları gözlendi. Rusya'nın ana üreticilerinden biri olduğu alüminyum fiyatı da rekor kırarak ton başına 3 bin 388 dolara çıktı.

UÇUŞLAR DURDURULDU MAĞAZALAR KAPANDI

Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle THY ve Pegasus, dün bu ülkeye uçuşunu durdurdu. Türk perakende markalarının önemli yatırımlarının bulunduğu Ukrayna’da bu markalara ait 200’ü aşkın mağazanın da güvenlik amaçlı kapatıldığı bilgileri duyuruldu. DeFacto, Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Kherson, Lviv’de bulunan toplam 13 mağazasını güvenlik amacıyla geçici süreyle kapattı. LC Waikiki, Colin’s, English Home, Ukrayna’da mağaza ağı bulunan Türk markaları arasında yer alıyor.

RUS EKONOMİSİNE SERT YAPTIRIMLAR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal harekatı sonrası dünya liderlerinden ardı ardına Kremlin’i ve Putin’i kınayan, benzeri görülmemiş yaptırımlar vaat eden açıklamalar geldi. ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik konseyi toplantısı sonrası ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurdu.

Putin’in diplomasiyi reddederek savaşı seçtiğini ve bunun sonuçlarına katlanacağını belirten Biden, “Rusya’nın küresel ekonominin parçası olmasını kısıtlayacağız” dedi. Yaptırımların Rus ekonomisine hem hızlıca hem de zamanla ciddi maliyetler getireceğini ifade eden Biden, “Rusya’nın dolar, euro, sterlin ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz. Rusya ordusunun finanmasnını kısıtlayacağız. Rusya’nın yüksek teknoloji ve uzay programlarına erişimi engellenecek. Rusya’da 4 büyük bankaya yaptırım uygulayacağız. Bu bankalar 1 trilyon dolarlık varlığa sahipler. Amerika’da sahip oldukları her varlık dondurulacak. Kremlin’e yakın Rus seçkinlerinin ve aile üyelerinin isimlerini de yaptırım listesine ekliyoruz” diye konuştu.

AB’DEKİ VARLIKLAR DONDURULDU

Avrupa Birliği (AB) olağanüstü Liderler Zirvesi de dün Brüksel’de toplandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken, “Rusya’nın hedefi sadece Donbas, Ukrayna değil, hedef Avrupa’nın istikrarı ve tüm uluslararası barış düzenidir” ifadelerini kullandı. Olağanüstü zirvede Rusya’ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımlar kabul edildi. Bu çerçevede, AB, Rusya’nın kilit öneme sahip teknolojilere ve pazarlara erişimini engelleyecek. Aynı zamanda AB’deki Rus varlıklarını dondurma ve Rus bankalarının Avrupa finansal piyasalarına erişiminin de durdurulacağı kaydedilirken, ihracat kontrolü, bankalara, diğer kuruluşlara, Rus vatandaşlarına ve diplomatlarına da ek yaptırımlar uygulanacak.

İNGİLTERE PAZARI KAPANDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya’ya karşı yeni kapsamlı yaptırımları açıkladı. Johnson, toplam varlığı 154 milyar sterlin olan VTB Bankası dahil tüm büyük Rus bankalarının varlıklarının dondurulacağını, Rus vatandaşlarının Birleşik Krallık bankalarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlayacaklarını belirtti.

Rusya’nın en büyük savunma şirketi olan Rostec’in de aralarında bulunduğu kişi, kuruluş ve yan kuruluşlara yaptırım uygulanacağını aktaran Johnson, tüm Rus şirketlerinin Birleşik Krallık pazarlarında finansman sağlamasını yasaklanacağını ve Rusya’ya ihracat lisanslarının askıya alınacağını duyurdu.

Rus ulusal havayolu Aeroflot’un Birleşik Krallık’a iniş yapmasının ve Rusya’ya yüksek teknoloji ihracatının yasaklanacağını açıklayan Johnson ayrıca, daha önce açıklanan 3 milyardere ek olarak 100 yeni kişi veya kuruluşun mal varlıklarının dondurulacağını kaydetti.

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARDAN ETKİLENECEK BANKALARA DESTEK

Rusya Merkez Bankası, batılı ülkelerin yaptırımlarından etkilenecek bankalara destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Rusya Merkez Bankası açıklamasında bankalara ihtiyaç duydukları ruble ve döviz likiditesinin sağlanacağı belirtilirken, döviz mevduatı çekilişleri ile aynı miktarın bankalara konulacağını vurguladı.

Rusya Merkez Bankası, "Tüm bankalar operasyonlarının yaptırımlardan etkilenmemeleri için tedbirler geliştirdiler ve bu planları yeterli olarak değerlendirdik. Eğer ihtiyaç olur ise bankaların istikrarlarını devam ettirmek için ek araçlar kullanmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

‘TL’YE GÜVEN DEVAM ETMELİ’

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ile ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaparak uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşların TL ve TL cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda TL’yi güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur” denildi.