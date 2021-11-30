Kripto paralara sermaye girişinde rekor

CoinShares verilerine göre kripto para ürünlerine ve fonlarına sermaye girişi bu yılın ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı. Kripto para ürün ve fonlarına ocak-kasım döneminde 9,5 milyar dolar sermaye girişi oldu. Bu sermayenin 6,7 milyar doları Bitcoin'e gitti.

26 Kasım haftasında kripto paralara sermaye akışı 306 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin'e 11 haftalık süreçte toplam 2,7 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.

Bitcoin'e 26 Kasım haftasında 247 milyon dolar giderken, Ethereum tabanlı ürün ve fonlarına 23 milyon dolar aktı. Polkadot ve Solana da sermaye çekmeye devam etti. Polkadot'a 11,5 milyon dolar ve Solana'ya 14,6 milyon dolar sermaye girişi yaşandı.