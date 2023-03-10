Kripto paralarda büyük düşüş

2023 yılına iyimser başlayan ve şubat ayının ortalarına doğru 25 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin yeniden tepetaklak oldu. Kripto para birimleri bu hafta genelinde büyük düşüşler gösteriyor. Piyasada yaşanan büyük kayıplar yatırımcıları korkutuyor.

KRİPTO PARALARDA ‘FED’ DEPREMİ

Salı günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik açıklamaları riskli varlık olan kripto para birimleri üzerinde baskı yaratmıştı. ABD’de enflasyonun halen Fed’in hedeflediği seviyenin çok üzerinde olmasından dolayı piyasalar sıkı para politikasının süreceğini fiyatlıyor.

Fed aralık toplantısında 2023 yılı için faizin yüzde 5.1 seviyesinde tepe yapacağını açıklamıştı. Ancak Powell’ın son söylemlerinden sonra piyasalarda mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımına gidilebileceği fiyatlanmaya başlandı. 2023 yılı için Fed’in faizi yüzde 6 seviyesine kadar yükseltebileceği konuşuluyor.

BIDEN’IN BÜTÇE PLANI PİYASAYI SARSTI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, 2024 mali yılı kapsamında kripto paralara yeni önlemler getirdiğini duyurdu. Buna göre Beyaz Saray kripto para birimlerindeki yatırımcılar için vergi sübvansiyonunu ortadan kaldırarak tahmini 24 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak.

Biden buna ek olarak Bitcoin ve diğer kripto para madenciliği için kullanılan tüm elektriğe %30 vergi getirdi. Bu gelişme kripto para birimlerinde düşüşü tetikledi.

Çin’in ülke genelinde kripto para madenciliği faaliyetlerini yasaklamasıyla birçok madenci ABD’ye yönelmişti. ABD yönetiminin kripto para madenciliğine yönelik aldığı son karar piyasaya ağır darbe vurdu.

KRİPTO PİYASASINDA İFLAS DALGASI BÜYÜYOR

Öte yandan ABD’nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate Capital’in iflas bayrağını çekmesi kripto piyasasında korku eğilimini artırdı. Banka 14 milyar dolar değerindeki mevduatı müşterilerine ödeyeceğini garanti etse de bu piyasadaki endişeleri hafifletmedi.

BITCOIN, 20 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI

Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz güne 21 bin 704 dolardan başladıktan sonra akşam saatlerinde sert düşüşe geçti. Bugün de düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin, 20 bin dolar olan kritik seviyenin altına sarktı.

19 bin 776 dolara kadar gerileyen Bitcoin’de iki günlük değer kaybı yüzde 9’a yaklaştı.

ETHEREUM, BİN 391 DOLARI GÖRDÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı dün bin 532 dolar seviyelerinde hareket ederken, bugün bin 391 dolara kadar geriledi. Ethereum’da değer kaybı yüzde 9’u aştı.