Kripto paralarda büyük kayıp

Kripto para piyasası Ukrayna krizini fiyatlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında gerçekleşen çatışma jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesine neden oldu.

Çıkan çatışma sonrası Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı beklentileri kuvvetlenirken konuyla ilgili NATO’dan kritik bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı için bahane aradığını belirterek, Rusya’yı askerlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı.

KRİPTO PARA PİYASASI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Bu gelişmeyle birlikte kripto para piyasası geçtiğimiz gün resmen kırmızıya büründü. Jeopolitik risklerin körüklenmesiyle birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarken, bu durum kripto paralarda büyük kayıplara neden oldu.

Bitcoin geçtiğimiz güne 43 bin 800 dolar seviyesinden başladı. 44 bin doların üzerine çıkarak gün içerisinde en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, gelen yoğun satış baskısının etkisiyle 40 bin 73 dolara kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle Bitcoin’de kayıp yüzde 7’nin üzerine çıktı.

BITCOIN BUGÜN 40 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI

Bitcoin son günlerde yükseliş trendine girerek 45 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmış fakat burada tutunamamıştı. Genel olarak 42 bin dolar ile 44 bin dolar bandı arasında yatay seyreden Bitcoin, Ukrayna geriliminin fiyatlanmasıyla birlikte bugün 40 bin dolar seviyesinin altına sarktı.

Bitcoin şu dakikalarda 39 bin 726 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistler Bitcoin için 40 bin dolar seviyesini önemli destek noktası olarak açıklarken, buranın altında gerçekleşebilecek olası bir günlük kapanış fiyatın daha da aşağı çekilmesine yol açabilir.

ETHEREUM DA SERT DÜŞTÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum, geçtiğimiz gün yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti. Bugün de düşüşünü devam ettiren Ethereum, 2 bin 800 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor.

KRİPTO PARALARDA SATIŞLAR HIZLANDI

Kripto paralarda bugün sabah saatlerinde hafif toparlanma eğilimi gözlenirken, öğleden sonra gelen yoğun satış baskısıyla birlikte piyasada rüzgar tersine döndü. Kripto paraların toplam sermaye değeri 1.81 trilyon dolar seviyelerinden 1.77 trilyon dolara kadar düştü.