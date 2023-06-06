Kripto paralarda 'dava' çöküşü!

Kripto para birimlerinde görülen aşağı yönlü seyir yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de yaşanan önemli bir gelişme sonrasında piyasalar resmen tepetaklak oldu. Peki kripto para piyasasını ne etkiledi?

BINANCE VE KURUCUSUNA ‘DÜZENBAZLIK’ SORUŞTURMASI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’a dava açtı. Haberin yayılmasıyla birlikte kripto para piyasasında sert düşüş gerçekleşti.

SEC, Binance ve CEO Changpeng Zhao’ya da dava açarken 13 ayrı suçlamada bulundu.

Binance ve Zhao'nun bir "düzenbazlık ağı" işlettiklerini iddia eden SEC, Binance'ın işlem hacimlerini yapay şekilde etkilediğini, Amerikalı müşterilerin platformu kullanmalarını engellemediğini ve piyasa gözetim kontrolleri konusunda yatırımcıları yanılttığını öne sürdü.

SEC açıklamasında, Binance ve kurucusu Zhao'nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ettiğini iddia ederek, yatırımcı fonlarını "istedikleri gibi" birleştirmelerine ve yönlendirmelerine izin verdiğini iddia etti.

BINANCE’TAN DAVAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Binance’tan SEC’in açtığı dava ile ilgili açıklama geldi. Binance tarafından yapılan açıklamada SEC ile iyi niyetli şekilde müzakere ettiklerini ancak düzenleyici kurumun iletişimi keserek tek taraflı hareket etmeyi seçtiği belirtildi.

Binance, kullanıcı varlıkların risk altında olduğuna dair iddiaları reddetti ve ana platform ile iştiraklerinde tüm fonların güvende olduğunu beyan etti. Diğer yandan Binance’ın bir ABD borsası olmadığı hatırlatılarak SEC’in olası eylemlerinin sınırlı olacağı belirtildi. Borsa tarafından yapılan açıklamada SEC davasında şirketin tüm gücüyle mücadele edeceğinin, ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerle iş birliği yapmayı sürdüreceklerinin altı çizildi.

KRİTİK GELİŞME SONRASI BITCOIN’DE SERT KAYIP

SEC tarafından Binance’a yapılan soruşturma sonrasında kripto paralarda büyük kayıplar görüldü. Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin dün 26 bin 800 dolar seviyelerinden 25 bin 388 dolara kadar geriledi. Bitcoin’de günlük bazda değer kaybı yüzde 5’in üzerine çıktı.

ETHEREUM’DA YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı dün 1860 dolar seviyelerinden 1778 dolara kadar geriledi. Günlük bazda değer kaybı yüzde 4’ün üzerinde gerçekleşti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Dün sert kayıp gösteren Bitcoin ve Ethereum fiyatı bugün itibarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin şu dakikalarda 25 bin 702 dolardan işlem görürken, Ethereum 1815 dolar seviyesinde bulunuyor. Kripto paraların toplam sermaye değeri ise 1 trilyon 55 milyar dolar düzeyinde.