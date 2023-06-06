Altın, dolar ve borsada yön ne olur?

Altın, dolar ve borsa tarafında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa 5300 puanı aşarken gram altın 1368 TL seviyesini gördü. Dolar kuru ise 21.42 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki yükseliş devam eder mi? Altın ve dolar yatırımcıları ne yapmalı? İşte detaylar...

BORSA İSTANBUL'DA YÖN NE OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Borsa İstanbul’da seçimlerin ardından para politikasına dair belirsizlik Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek’in getirilmesiyle son buldu. Bakan Şimşek, yapmış olduğu ilk açıklamalarla ortodoks politikaları işaret etti. Aynı zamanda Mart 2024’te gerçekleşecek seçimlerin de etkisiyle ekonomik adımların öncelikli olacağının da belirtilmesi piyasalarda katalist etkisi yarattı. Bu süreçte öngörülebilir politikaların tercih edilecek olması ve teşvik mekanizmalarının işleyecek olması ekonomik aktivitenin de canlılığını koruyacağı görüşündeyiz. Bu durum, hisse senedi fiyatlarında yansıyacaktır ve yükseliş trendinin borsada etkili olacağını düşünüyoruz.

ALTIN FİYATLARI HAKKINDA

Ons altındaki düşüş hareketi ABD’de borç tavanına ilişkin görüşmelerinin 2 yıllık tahvil getirilerinde sıçramaya yol açması ve ülkede açıklanan PMI, istihdam ve maaş artışları verilerinin enflasyonist ortamı desteklemesi sonucunda Fed’in faiz artırım beklentilerinin 25 baz puan artışı işaret etmesinin etkili olduğu görüşündeyiz.

DÖVİZ KURUNDA YÖN NE OLUR?

Kurlardaki yükseliş eğiliminin ne kadar süre alacağı sorusu, para politikasına yönelik yol haritasında nasıl bir yol izleneceği konusuyla yakından ilişkili olacağını düşünüyoruz. Bu patikadaki duruş piyasalarda ne kadar güven verirse süreç o kadar hızlı sonuçlanacaktır. Bu denge fiyatının ne olacağı ve ne zaman gerçekleşeceği piyasanın karar vereceği bir olgu olduğunu ve bunu tahmin etmenin oldukça güç olduğu görüşündeyiz.

Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin ise altın fiyatları ile ilgili analizinde şu ifadeleri kullandı: "Bir ay önce altın fiyatları 2.000 dolar seviyesinin üstünde seyrederken beklenti FED’in faiz artışlarının sonuna geldiği, hatta yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği yönünde idi. ABD getiri eğrisinin bugünkü görünümü ise FED’in Haziran ayında bir kez daha faiz artışına gidebileceği ve politika faizinde yıl sonuna kadar bir indirime gitmeyebileceği senaryosunun fiyatlandığına işaret ediyor. Bu değişim ABD Doları’nın geçtiğimiz haftalar içinde yeniden değerlenmesini de beraberinde getirdi. Aynı süreçte Euro/Dolar paritesinin 1,1100 seviyesinden 1,0700’a kadar gerilediğini, buna paralel altın fiyatlarının da 2.050 dolar seviyesinden 1.950 dolar seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Altın fiyatlarında 2.000 dolar üstü seviyelerin yeniden gündeme gelmesi ise, ABD’de para politikasına dair beklentilerin yumuşamasına neden olacak zayıflayan tüketim talebi, gevşeyen istihdam piyasası ve düşen enflasyon sinyallerine bağlı olacaktır.

KABİNE, PİYASA TARAFINDAN BEĞENİLDİ

Seçimlerin bitmesiyle birlikte siyasi belirsizlik geride kaldı. Bununla birlikte cumartesi günü açıklanan kabine, piyasa tarafından beğenildi. Özellikle bu görevi daha önce de üstlenmiş olan Mehmet Şimşek’in gelmesi ve yaptığı açıklamalar piyasaya güven sağladı. Bir süredir para politikalarıyla ilgili önümüzdeki dönem için endişeleri olan piyasa, rasyonel bir zemine doğru yol alacağımızı düşündüğü için özellikle banka hisselerin de eşliğinde hızlıca yükseldi. Bundan sonra 22 Haziran’da Para Piyasası Kurulu olacak. Orada büyük bir ihtimalle yeni Merkez Bankası başkanını tanıyacağız ve onunla birlikte önümüzdeki dönem para politikası çerçevesi hakkında önemli bilgiler alacağız. Haliyle önemli bir toplantı olacak."