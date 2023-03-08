Kripto paralarda durumu Fed belirleyecek

Küresel enflasyonist baskılar, kripto para borsalarında yaşanan likidite problemleri ve değişen yatırımcı trendlerinin damga vurduğu 2022'nin ardından kripto para ekosisteminde her ay kritik önem kazandı.

Yatırımcılar piyasalarda yaşanan tarihi değer kayıplarında toparlanma belirtileri ararken, Fed'in açıklamaları dengeleri değiştirdi. 2022'den bu yana Türkiye'de de faaliyet gösteren küresel kripto para borsası Gate.io Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu şubat ayına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

FAİZ İNDİRİMİ PLANLARI COŞKUYU ENDİŞEYE ÇEVİRDİ

Ocak ayında yüzde 40’lık bir ralliyle dikkate değer bir yükseliş gösteren Bitcoin, şubatta yaşanan gelişmelerle geriledi. “Yılın ilk günlerinde yaşanan coşkunun şubatta yerini endişeye bıraktı” diyen Dedeoğlu, “Son günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) stablecoin'lere yönelik son eylemlerinin 137 milyar dolar büyüklüğe sahip olan pazarın tamamını etkileyebileceği yorumları yapılıyor. Öte yandan ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ardından Fed yetkililerinin faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik sinyalleri, 2022’nin sonunda yapılan öngörülerin değişmesine sebep oldu. ABD’deki faiz oranının yıl içinde, mevcuttaki yüzde 4,50 – yüzde 4,75 seviyelerinden yüzde 5,50 – yüzde 6 seviyelerine çıkabileceği tartışılıyor" dedi.

ASYA’DAN POZİTİF HABERLER GELDİ

Öte yandan şubatta kripto para borsalarında Çin ve Hong Kong’dan gelen haberler konuşuldu. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu bireysel yatırımcıların lisanslı kripto para platformlarında işlem yapabilmesini sağlamayı öngören bir teklifte bulundu.

Hong Kong başta olmak üzere Asya’dan gelen regülasyon adımların kripto para piyasaları üzerinde olumlu etki yaptığına dikkat çeken Sevcan Dedeoğlu, “Bitcoin fiyatının psikolojik sınır olarak kabul edilen 20 bin dolar seviyesinin üzerinde seyretmesinin yükseliş beklentisini beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bitcoin’in 20 bin dolar altına düşmesinin alternatif kripto para birimlerinde (altcoin) olumsuz etkileri olabilir” ifadelerini kullandı.

GÖZLER 21-22 MART’A ÇEVRİLDİ

ABD merkez bankası Fed yüksek enflasyonu düşürmek ve faiz kararı rotasını belirlemek üzere 21-22 Mart tarihlerinde para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda verilecek kararın ve toplantı sonrasında Fed yetkilileri tarafından ortaya konacak mesajların kripto para piyasalarındaki gidişatta belirleyeceği olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.