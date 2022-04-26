Kripto paralarda 'Elon Musk' rüzgarı

Kripto para piyasasında Elon Musk rüzgarı esmeye devam ediyor. Son günlerde Twitter’ı satın almak için girişimlerde bulunan milyarder iş insanı mutlu sona ulaştı. Musk, Twitter’ın tüm hisselerini 44 milyar dolar bedelle satın aldı.

Hisse başına 54.20 dolardan yapılan satın alma hamlesiyle birlikte Twitter özel bir şirket haline geldi. Musk daha önceden de Twitter’ın yüzde 9.2 hissesini satın almıştı. Şirketin yönetim kurulu Musk’ın Twitter’ın tamamını satın almasına ilk başta sıcak bakmasa da üyeler bu durumun şirket için en iyi seçenek olduğu yönünde karar kıldı.

MUSK, TWITTER’I SATIN ALDI BITCOIN UÇUŞA GEÇTİ

Musk’ın geçtiğimiz gün Twitter’ı satın almasının ardından kripto para birimlerinde sert hareketler görüldü. Sermaye değeri bakımından piyasanın lideri Bitcoin geçtiğimiz gün 38 bin 200 dolara kadar geri çekilmişti. 1.5 ayın en düşük seviyesine inen Bitcoin kritik gelişme sonrası yönünü yukarı çevirerek bugün 40 bin 797 dolara kadar yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte 1.5 ayın dibinden dönen Bitcoin yüzde 6’dan fazla değer kazanmış oldu.

ETHEREUM YENİDEN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum dün 2 bin 797 dolara kadar düşerek 1.5 ayın dibini gördü. Twitter’ın satışı sonrası kripto para piyasasındaki toparlanmanın etkisiyle yönünü yukarı çeviren Ethereum yeniden 3 bin dolar pivot seviyenin üzerine çıktı. Ethereum, 3 bin 39 dolara kadar yükseldi.

1.5 ayın dip seviyesinden yükselişe geçen Ethereum yüzde 8’den fazla değer kazandı.

DOGECOIN YÜZDE 30’A YAKIN PRİM YAPTI

Elon Musk’ın destekçisi olduğu şaka amaçlı piyasaya sürülen Dogecoin fiyatı Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte sert yükseliş kaydetti. Dogecoin fiyatı dün yüzde 30’a yakın değer kazanarak 0.1711 dolara kadar yükseldi. Dogecoin bugün 0.1624 dolardan işlem görüyor.

KRİPTO PARALARIN TAMAMI TOPARLANDI

Geçtiğimiz günkü sert düşüşün etkisiyle birlikte kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri 1.72 trilyon dolara inmişti. Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde toparlanma kaydeden dijital varlıkların toplam piyasa değeri bugün 1.85 trilyon doların üzerine çıktı.