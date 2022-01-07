Kripto paralarda Fed ve Kazakistan depremi

Kripto para birimleri yeni yılın ilk günlerinden bu yana satıcılı seyirden kurtulamıyor. Çarşamba günü Fed’in toplantı tutanaklarının yayınlanması ve dünyanın en büyük ikinci kripto para madenciliği merkezi olan Kazakistan’daki kargaşa dijital varlıklarda sert kayba yol açtı.

PİYASADA 'FED' ETKİSİ

Fed yetkililerinin şahin bir tutum sergilemesi küresel hisse piyasalarında satışları beraberinde getirdi. Genel olarak hisse senetleri ve kripto para birimleri doğru orantılı seyrettiğinden dolayı dijital varlıklarda kayıplar hızlandı.

Bu gelişmeyle birlikte çarşamba günü Bitcoin 42 bin 500 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Perşembe günü ise düşük hacimle de olsa satıcılı seyir devam etti.

Bugün ise satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin 41 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin şu dakikalarda 41 bin 500 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmeyle Bitcoin fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

KAZAKİSTAN’DAKİ KAOS KRİPTO PARALARI VURDU

Kripto para madenciliği faaliyetlerinde dünyanın en büyük ikinci ülkesi konumunda olan Kazakistan’da son günlerde gerçekleşen çatışma ve kaos dijital varlıkların düşmesinde etkili oldu. Ülkede internet kesintilerinin yaşanması ve kripto para madenciliğinin durma noktasına gelmesi piyasada satışların derinleşmesine yol açtı.

ETHEREUM’DA SERT KAYIP

Öte yandan kripto para birimleri arasında en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatında da sert düşüş görüldü. Ethereum bugün 3 bin 140 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Böylelikle Ethereum’da değer kaybı yüzde 7’yi aştı.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

Bitcoin ve Ethereum’da satışların derinleşmesiyle birlikte kripto para birimlerinin neredeyse tamamı kırmızıya büründü. Bu gelişmeyle birlikte dijital varlıkların toplam sermaye değeri 2 trilyon dolar seviyesinin altına sarktı.