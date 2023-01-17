Kripto paralarda güçlü yükseliş

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü ve haziran ayında kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün iflası kripto paraları sarsmıştı.

Dijital varlık piyasasında son çöküş ise en büyük hacimli kripto borsalarından FTX’in iflas etmesinin ardından gerçekleşmişti.

FTX’in çöküşü kripto para ekosistemi üzerinde zincirleme düşüşü beraberinde getirmişti. Bitcoin 8 Kasım tarihinde 20 bin dolar seviyelerinden sert kayba yönelmiş ve iki gün içerisinde yüzde 24 seviyesinde düşüş göstermişti. Bitcoin, 21 Kasım 2022’de 15 bin 476 doları görerek son 2 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

KRİPTO PARALAR RALLİ YAPTI

ABD ekonomisine yönelik açıklanan son verilerin beklentilerden iyi gelmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şubat ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in faiz artış hızında yavaşlamaya gideceğine yönelik öngörüler piyasalarda risk iştahını artırırken bu durum kripto paraların ralli yapmasına yol açtı.

BITCOIN 1 HAFTADA YÜZDE 25 YÜKSELDİ

10 Ocak tarihinde 17 bin 146 dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin yükseliş trendine girerek dün 21 bin 474 dolar seviyesinin üzerini gördü. Böylelikle Bitcoin 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yüzde 25 oranında değer kazanmış oldu.

Bitcoin bugün 21 bin dolar olan kritik eşiğin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bitcoin şu dakikalarda 21 bin 116 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ETHEREUM YÜZDE 22’YE YAKIN KAZANÇ SAĞLADI

10 Ocak tarihinde bin 316 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum’un fiyatı ise geçtiğimiz gün bin 604 doları aştı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde Ethereum yüzde 22’ye yakın prim yaptı. Bugün Ethereum bin 560 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

TOPLAM SERMAYE DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Bitcoin ve Ethereum’da görülen yükseliş kripto paraların geneline yansıdı. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri 965 milyar dolara kadar yükseldi. Bugün sermaye değeri 944 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.