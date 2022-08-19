Kripto paralarda kan kaybı

Kripto para birimleri son günlerde yeniden aşağı yönlü bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta sonu 25 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıkan Bitcoin burada kalıcılığını sağlayamadı ve düşüşünü hızlandırdı.

Son 6 işlem gününde de düşüş kaydeden Bitcoin’de yatırımcılar fiyatlardaki gerilemenin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bitcoin'de gerçekleşen satış dalgası kripto paraların geneline yansıyor.

5 GÜNDE YÜZDE 15’E YAKIN GERİLEDİ

Güne 23 bin dolar seviyesinin üzerinde başlayan Bitcoin, 21 bin 447 dolara kadar geriledi. Bitcoin’de son 5 günde değer kaybı yüzde 15'e dayandı.

ETHEREUM, 2 BİN DOLARDA TUTUNAMADI

Hafta sonu piyasanın toparlanma kaydetmesiyle birlikte 2 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıkan en yüksek hacimli altcoin Ethereum bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Hafta sonundan bu yana düşüş serisine giren Ethereum bugün bin 721 dolara kadar geriledi.

KRİPTO PARALAR NEDEN GERİLİYOR?

Kripto para piyasası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasından etkilenmeye devam ediyor. Çarşamba günü yayınlanan Fed toplantı tutanaklarında enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajı verildi. Son günlerde piyasalarda Fed’in eylül ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 75 baz puan artırılabileceği fiyatlanıyor.

Bugün dolar endeksi 107.774’ü aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcıların güvenli varlık olarak gördüğü dolara yönelmesiyle birlikte riskli varlıklardan kaçış hızlandı. Kripto para birimleri bu sebepten dolayı aşağı yönlü bir seyir izliyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ KIRMIZI TARAFTA

Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde gerçekleşen satışların etkisi piyasanın geneline yansımış durumda. Kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün neredeyse 1 trilyon dolara geriledi.

Cardano bugün yüzde 8.32 kayıpla 0.4692 dolar, Ripple yüzde 8.21 oranında azalışla 0.3399 dolar, Solana yüzde 8.50 oranında gerileyerek 36.16 dolardan işlem görürken, Binance Coin yüzde 4.73 oranında düşüşle 284 dolar seviyesinde bulunuyor.