Altın fiyatları neden geriliyor?

Geçtiğimiz son 4 hafta boyunca üst üste yükseliş kaydeden altın fiyatları bu haftayı kayıpla tamamlamaya yöneldi. Haftaya 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın geçtiğimiz gün sert düşüş kaydederek 1751 dolara kadar indi. 4 gün içerisinde 51 dolar düşen ons altında yatırımcılar fiyatlardaki gerilemeyi merak ediyor. Peki altın fiyatları neden düşüyor, gram altında son durum ne?

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Haftaya 1800 dolar pivot seviyenin üzerinde başlayan ons altın pazartesi günü dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’den gelen zayıf verilerin etkisiyle birlikte kayıplarını hızlandırdı. Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri düşüş kaydetti. İki kritik verinin gerileme göstermesi Çin’de ekonomik aktivitenin daralmaya başladığı izlenimine yol açtı.

Sıfır Covid politikası kapsamında karantina uygulayan Çin’de talebin yavaşlama kaydetmesi ekonominin resesyona girebileceğine yönelik endişeleri körükledi. Özellikle son dönemde küresel çapta artan resesyon endişeleri başta altın fiyatları olmak üzere emtiaların gerilemesine neden oluyor.

PİYASADA FED ETKİSİ

Altın yatırımcılarının gözü kulağı çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantısına ait tutanaklardaydı. Fed tutanaklarında enflasyonda belirgin bir iyileşme gözlenene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajı verildi.

1 AYIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Bu durum Fed’in önümüzdeki süreçte sert faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bugün dolar endeksi 107.774’ü aşarak 1 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar küresel çapta güçlenirken, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

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Fed başkanlarının enflasyonu aşağı çekebilmek için 75 baz puanlık bir faiz artışı gerekeceğine yönelik yaptığı açıklamalar doların bugün değer kazanmasına yol açıyor.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Haftanın son işlem gününe 1758 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1754 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1751 dolar, en yüksek ise 1759 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA HAFTAYI KAYIPLA TAMAMLAMAYA YÖNELDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurunun seyrine göre hareket ediyor. Haftaya 1040 liradan başlayan gram altın perşembe günü 1016 liraya geriledikten sonra günü 1022 liradan tamamladı.

Bugüne 1022 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1020 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1016 lira, en yüksek ise 1022 lira seviyeleri görüldü.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 2, gram altın ise yüzde 1.50’nin üzerinde değer kaybediyor.