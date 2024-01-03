Kripto paralarda sert kayıp! Düşüşün nedeni ne?

Geçtiğimiz yıl yüzde 155’in üzerinde değer kazanan Bitcoin, yeni yıla da hızlı bir başlangıç yapmıştı. Dün 45 bin 879 dolar seviyesini test eden Bitcoin, 21 ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

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Bugün ise 45 bin dolar civarında hareket eden Bitcoin birkaç saat içerisinde büyük kayıp yaşadı. 40 bin 750 dolar seviyesini test eden Bitcoin’de değer kaybı yüzde 9’u aştı.

POPÜLER COİN'LERDE SERT KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum, 2 bin 100 dolara gerilerken, Solana, 85 doları gördü, Ripple ise 0.5000 dolar, Cardano 0.5000 dolar seviyesini test etti.

KRİPTO PARALARDAKİ SERT DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Ethereum, Ripple, Solana Cardano gibi yüksek hacimli altcoinlerde değer kaybı yüzde 10’un üzerine çıktı. Peki kripto paralar kısa süre içerisinde neden sert düşüş gösterdi?

Bitcoin fiyatının gerilemesinde Matrixport'un bugün yayınladığı bir değerlendirmede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) tüm spot Bitcoin ETF başvurularını reddedeceğini öngörmesinin etkili olduğu öne sürülüyor.

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Matrixport, ETF başvurularının kabul edileceğinin satın alınmaya başlandığı Eylül'den bu yana kripto paralara 14 milyar dolar giriş olduğunu, bunun 10 milyar dolarının doğrudan ETF başvurularının kabul edileceği beklentileri ile ilişkili olduğunu öngördüklerini vurguladı.

Kuruluş, SEC spot Bitcoin ETF başvurularını reddetse de Bitcoin fiyatının 2024 yılı sonunda yılın başındaki 42 bin doların üzerinde bir yerde olacağını da öngördü.

SEC, 10 OCAK'A KADAR KARAR VERECEK

Kripto varlık piyasası ETF iyimserliği ile yıla hızlı başlamıştı.

SEC’in 10 Ocak’a kadar bu konuda bir karar vermesi bekleniyor. Fakat SEC'in bu karar için ek süre istediği de belirtildi.