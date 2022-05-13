Kripto paralarda sınırlı toparlanma

Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerini görürken, diğer kripto varlıklar da fiyatlarda toparlanma izlendi. Kriptoda bir günde 200 milyar doları silen fırtına yerini toparlanma çabasına bıraktı.

Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerini görürken, diğer kripto varlıkların fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Piyasanın sakinleşmesinde önde gelen sabitkoin Tether'de görülen toparlanma başta olmak üzere piyasayı geren sabitkoin konusundaki endişelerin bir miktar dağılması etkili oldu. Perşembe günü 1 doların altına gerileyen Tether'de yeniden 1 dolarlık çıpa sağlandı.

Terraform Labs da Terra blokzincirinin durdurulduktan sonra tekrar başlatıldığını açıkladı.

TERRAUSD (UST) VE LUNA PİYASAYI GERMİŞTİ

1 hafta önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA 0,10 doların altına indi. Belirsizlikler, Terra kripto projesini çevreleyen türbülans tarafından körüklenirken, ilişkili tokenler UST ve LUNA 7 Mayıs'tan bu yana sert düştü. 7 Mayıs'ta yaklaşık 80 dolar olan LUNA, birkaç gün içinde 1 doların altına geriledi ve yaklaşık 25 milyar dolar değer yitirdi.

"Sabitkoin"ler kripto para piyasasının önemli bir parçası olurken, 4. en büyük coin Terra'nın çöküşünün, tüm kripto sektörü üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğu belirtiliyordu.