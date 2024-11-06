Kripto paralarda tarihi rekor! Bitcoin'de Trump etkisi

Kripto para piyasalarında Trump rüzgarı esiyor. ABD Başkanlık seçimini kesin olmayan sonuçlara göre önde götüren Donald Trump'ın kripto paralara olumlu yaklaşımı ve desteklemesi yükseliş getirdi.

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Bitcoin 75 bin doları aşarak yüzde 7'yi aşkın primle 75 bin 193 dolara kadar yükseldi. Ethereum 2626 doları, Ripple 0,5342 doları, Dogecoin yüzde 28 yükselişle 0.21 doları, Shiba 0,00001973 doları gördü.

Kripto veri platformu VeloData'nın CEO'su ve kurucusu Fredrick Collins, “Bunun nedeni ilk rakamların Trump için iyi görünmesi olmalı. Bitcoin bence bu gece seçim işlemi yapmak için en iyi araçlardan biri. Nispeten likit ve sonuca çok bağlı. Dolayısıyla fiyattaki herhangi bir artışın Trump'ın kazanma ihtimalindeki artışa bağlı olduğunu varsaymak oldukça güvenli” değerlendirmesini yaptı.